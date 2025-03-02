Джинсы Магнуса Карлсена с чемпионата мира были проданы за $ 36,1 тыс. на аукционе

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен продал свои джинсы, из-за которых был дисквалифицирован с чемпионата мира, за $ 36,1 тыс. на аукционе. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети X. Ранее шахматист заявил, что вырученные средства пойдут на благотворительность.

В январе 2025 года Магнус Карлсен получил дисквалификацию на чемпионате мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке (США), из-за несоблюдения дресс-кода. Он принимал участие в турнире в джинсах, что запрещено правилами. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за аналогичное нарушение был оштрафован главным арбитром чемпионата мира на $ 200.