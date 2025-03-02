Колесников — о восстановлении после травмы: нахожусь на этапе начальной подготовки

Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников рассказал о том, как проходит реабилитационный процесс после травмы.

— Как проходит реабилитационный процесс? Как чувствуете себя?

— Процесс реабилитации уже завершён. Сейчас нахожусь на этапе начальной подготовки и втягивания в сезон. Предстоит ещё сделать основной цикл работы – трудоёмкий и тяжёлый, к которому ещё не приступил из-за восстановления. Только-только прошёл начальный этап подготовки, — приводит слова Колесникова «Советский спорт».

В ноябре 2024 года стало известно, что у российского пловца Климента Колесникова травмирована кисть и правая рука. Из-за этого он решил пропустить декабрьский чемпионат мира в Будапеште.