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Колесников — о восстановлении после травмы: нахожусь на этапе начальной подготовки

Колесников — о восстановлении после травмы: нахожусь на этапе начальной подготовки
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Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников рассказал о том, как проходит реабилитационный процесс после травмы.

— Как проходит реабилитационный процесс? Как чувствуете себя?
— Процесс реабилитации уже завершён. Сейчас нахожусь на этапе начальной подготовки и втягивания в сезон. Предстоит ещё сделать основной цикл работы – трудоёмкий и тяжёлый, к которому ещё не приступил из-за восстановления. Только-только прошёл начальный этап подготовки, — приводит слова Колесникова «Советский спорт».

В ноябре 2024 года стало известно, что у российского пловца Климента Колесникова травмирована кисть и правая рука. Из-за этого он решил пропустить декабрьский чемпионат мира в Будапеште.

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