Климент Колесников — о планах на 2025 год: чемпионат мира в Сингапуре

Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников рассказал о своих планах на 2025 год.

– Какие задачи на 2025 год?

– У нас каждый год строится график подготовки, под который ставятся цели и задачи на соревнования. В этом году – чемпионат мира в Сингапуре, к нему идёт вся подготовка. Моя задача – придерживаться плана работы, составленного тренером. Уверен, там вряд ли указаны результаты, которые слабее моих лучших. Будем работать. Я настроен. Надеюсь, что удастся реализовать себя в этом году, — приводит слова Колесникова «Советский спорт».

Колесникову 24 года. Он также является трёхкратным призёром чемпионата мира 2019 года, шестикратным чемпионом Европы, 13-кратным чемпионом Европы на короткой воде, шестикратным чемпионом юношеских Олимпийских игр 2018 года и рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине.