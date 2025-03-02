Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Климент Колесников — о планах на 2025 год: чемпионат мира в Сингапуре

Климент Колесников — о планах на 2025 год: чемпионат мира в Сингапуре
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников рассказал о своих планах на 2025 год.

– Какие задачи на 2025 год?
– У нас каждый год строится график подготовки, под который ставятся цели и задачи на соревнования. В этом году – чемпионат мира в Сингапуре, к нему идёт вся подготовка. Моя задача – придерживаться плана работы, составленного тренером. Уверен, там вряд ли указаны результаты, которые слабее моих лучших. Будем работать. Я настроен. Надеюсь, что удастся реализовать себя в этом году, — приводит слова Колесникова «Советский спорт».

Колесникову 24 года. Он также является трёхкратным призёром чемпионата мира 2019 года, шестикратным чемпионом Европы, 13-кратным чемпионом Европы на короткой воде, шестикратным чемпионом юношеских Олимпийских игр 2018 года и рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине.

Материалы по теме
Колесников — о восстановлении после травмы: нахожусь на этапе начальной подготовки
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android