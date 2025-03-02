Колесников рассказал, жалеет ли, что не участвовал в ЧМ-2024 в Будапеште

Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников рассказал, жалеет ли он, что не принял участия в чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, который проходил с 10 по 15 декабря 2024 года.

– В конце прошлого года всё внимание болельщиков было приковано к чемпионату мира на короткой воде в Будапеште, который стал для нас триумфальным. Не было ли у вас сожаления по поводу неучастия в этих соревнованиях?

– Не жалею о том, что не поехал туда. Я испытал новые эмоции, наблюдая за выступлением наших ребят на международной арене. Смотрел весь чемпионат мира, находясь на сборах в России. Впервые оказался по другую сторону экрана – смотрел за соревнованиями других. И это было очень интересно! — приводит слова Колесникова «Советский спорт».

В ноябре 2024 года стало известно, что у российского пловца Климента Колесникова травмирована кисть и правая рука. Из-за этого он решил пропустить декабрьский чемпионат мира в Будапеште. По итогам чемпионата мира сборная России завоевала 10 медалей: шесть золотых и четыре серебряные.