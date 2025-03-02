Колесников — о возможном возвращении россиян на международную арену: не сильно углубляюсь

Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников поделился мнением о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

– Чувствуете, что наше возвращение на международную арену близится?

– В целом – да. Я не так сильно углубляюсь, и нет столько времени, чтобы следить за всем происходящим в мире. Я больше контактирую и общаюсь с ребятами из мира спорта. И на сегодняшний день никому не было понятно, по какой причине мы не выступаем. Это всё завязано вокруг людей, которые решают вопрос нашего участия, — приводит слова Колесникова «Советский спорт».

С конца 2024 года международные федерации после почти трёхлетнего перерыва начали допускать российских спортсменов к соревнованиям. Международная федерация плавания (World Aquatics) вернула россиян к участию на международных турнирах. Решение касается плавания, плавания на открытой воде, синхронного плавания и прыжков в воду. Участие возможно только в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры — 2026 в Италии.