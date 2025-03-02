«Он тепло относится к России». Есипенко — о приглашении Рихарда Раппорта на матч в Ростов

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, как удалось договориться с венгром Рихардом Раппортом на матч в Ростове-на-Дону.

«С Рихардом у меня очень хорошие отношения. Мы общаемся вне шахмат. И когда появилась идея провести матч, я узнал его мнение по этому поводу. Уточнял, мог бы он рассмотреть приезд в Россию. Когда я понял, что он в принципе не против, то дал организаторам турнира его контакты, и они уже договорились между собой.

Рихард в этом случае был крайне удачным вариантом. И у нас с ним отношения хорошие, и к России он тепло относится», — сказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.