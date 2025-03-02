Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Он тепло относится к России». Есипенко — о приглашении Рихарда Раппорта на матч в Ростов

«Он тепло относится к России». Есипенко — о приглашении Рихарда Раппорта на матч в Ростов
Комментарии

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, как удалось договориться с венгром Рихардом Раппортом на матч в Ростове-на-Дону.

«С Рихардом у меня очень хорошие отношения. Мы общаемся вне шахмат. И когда появилась идея провести матч, я узнал его мнение по этому поводу. Уточнял, мог бы он рассмотреть приезд в Россию. Когда я понял, что он в принципе не против, то дал организаторам турнира его контакты, и они уже договорились между собой.

Рихард в этом случае был крайне удачным вариантом. И у нас с ним отношения хорошие, и к России он тепло относится», — сказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
«Карлсен сюда вряд ли приедет». Российский шахматист — о международном матче в Ростове
Эксклюзив
«Карлсен сюда вряд ли приедет». Российский шахматист — о международном матче в Ростове
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android