Шахматист Андрей Есипенко рассказал, с кем бы хотел сыграть следующий матч в России

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, с кем из иностранных шахматистов он бы хотел сыграть следующий матч в России.

«С Карлсеном хотелось бы сыграть, но это вряд ли случится, он вряд ли сюда приедет (улыбается). На самом деле было бы интересно в какой-то степени сыграть со всеми. Кто может приехать? Наверное, шахматисты из Индии могут приехать, но тоже ещё не факт. Мы просто думали пригласить одного из индийских шахматистов, но не получилось. Поэтому даже не знаю, кто согласится сейчас. В целом готов с любым сильным соперником играть матч. В принципе, не так важно», — сказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.