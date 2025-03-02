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«Его можно было простить». Есипенко — о «джинсовом» скандале Карлсена на ЧМ по рапиду

«Его можно было простить». Есипенко — о «джинсовом» скандале Карлсена на ЧМ по рапиду
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Российский гроссмейстер Андрей Есипенко высказался о скандале норвежца Магнуса Карлсена, который получил дисквалификацию на чемпионате мира по рапиду из-за несоблюдения дресс-кода.

«Какая-то странная ситуация. Я на таких турнирах по дефолту, как и на матч с Рихардом, стараюсь приходить в костюме, чтобы никого не провоцировать. Да и в целом подобные события заслуживают того, чтобы прийти в костюме.

Насколько я помню, Магнус говорил, что он не успел переодеться. В общем, была какая-то причина, по которой он пришёл на матч в джинсах. Думаю, его можно было простить и сказать, чтобы он завтра пришёл, как следует. А в итоге конфликт случился», — сказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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