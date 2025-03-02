Шахматист Андрей Есипенко рассказал, что планирует выступить на ЧМ по киберспорту

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, что планирует выступить на чемпионате мира по киберспорту.

«В мае у меня будет самый важный турнир за ближайшее время – отбор на киберспортивный чемпионат мира. Во время матча с Раппортом я удачно сыграл онлайн в рапид, а в конце мая будет вторая часть этого онлайн-турнира. Если я удачно сыграю, то у меня огромные шансы попасть на киберспортивный чемпионат мира. У меня уже идут переговоры с командами. Надеюсь, что в ближайшее время будут какие-то объявления. Но надо отобраться на турнир сначала», — сказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.