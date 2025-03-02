Колесников — о приходе Мазепина в ФВВСР: я рассчитываю на определённые изменения

Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников поделился мнением об избрании Дмитрия Мазепина на пост президента Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

— В прошлом году Дмитрий Мазепин пришёл в Федерацию водных видов спорта, когда произошло объединение федераций. Заметили какие-то изменения? Отразилось ли это как-то на самих спортсменах, может быть, с точки зрения финансов?

— Первое, самое главное и основное, что можно подметить, – это допуск наших ребят к чемпионату мира. Сейчас многое прорабатывается, я рассчитываю на определённые изменения и надеюсь, что это произойдёт уже в самое ближайшее время. Я имею в виду улучшения в целом: от каких-то бытовых вещей, условий проживания до финансовых аспектов, — приводит слова Колесникова «Советский спорт».

31 октября 2024 года Дмитрий Мазепин был избран на пост президента Федерации водных видов спорта России. Выборная конференция прошла в Олимпийском комитете России. Мазепин был единственным кандидатом на пост главы организации, его избрали единогласно.