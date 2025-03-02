Полина Кнороз четвёртый раз подряд завоевала золото в прыжках с шестом на ЧР в помещении

Российская легкоатлетка Полина Кнороз, специализирующаяся в прыжках с шестом, в четвёртый раз подряд завоевала золото на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении.

На проходящем в Москве ЧР-2025 Кнороз смогла преодолеть планку на высоте 4 метра и 78 сантиметров. Второе место заняла Аксана Гатауллина с результатом 4,55 сантиметра, третьей стала Ирина Михайлова (4,45).

Полина также выиграла дополнительный бонус в 300 тысяч рублей от Всероссийской федерации лёгкой атлетики за выполнение норматива чемпионата Европы в помещении.

Кнороз завоёвывала золотые медали ЧР в помещении в 2022, 2023 и 2024 годах. В 2020 и 2021 годах спортсменка становилась второй.