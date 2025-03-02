Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Екатерина Конева стала победительницей чемпионата России в тройном прыжке

Екатерина Конева стала победительницей чемпионата России в тройном прыжке
Комментарии

Победительница чемпионата мира 2014 года в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева стала победительницей ПСБ чемпионата России в помещении и IX этапа «Снежной королевы» в тройном прыжке. В своей лучшей попытке спортсменка показала результат 14,05 м.

Второе место заняла Дарья Нидбайкина с результатом 13,98, а тройку лидеров замкнула Виктория Горлова (13,91).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Тройной прыжок. Женщины. Результаты:

  1. Екатерина Конева — 14,05 м.
  2. Дарья Нидбайкина — 13,98.
  3. Виктория Горлова — 13,91.
  4. Анатсасия Кобылянских — 13,69.
  5. Таисия Дмитриева — 13,28.
  6. Юлия Якунина — 13,28.
  7. Елизавета Дёмина — 13,12.
Материалы по теме
Полина Кнороз четвёртый раз подряд завоевала золото в прыжках с шестом на ЧР в помещении
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android