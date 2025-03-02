Екатерина Конева стала победительницей чемпионата России в тройном прыжке

Победительница чемпионата мира 2014 года в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева стала победительницей ПСБ чемпионата России в помещении и IX этапа «Снежной королевы» в тройном прыжке. В своей лучшей попытке спортсменка показала результат 14,05 м.

Второе место заняла Дарья Нидбайкина с результатом 13,98, а тройку лидеров замкнула Виктория Горлова (13,91).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Тройной прыжок. Женщины. Результаты:

Екатерина Конева — 14,05 м. Дарья Нидбайкина — 13,98. Виктория Горлова — 13,91. Анатсасия Кобылянских — 13,69. Таисия Дмитриева — 13,28. Юлия Якунина — 13,28. Елизавета Дёмина — 13,12.