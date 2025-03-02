Умер трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
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Трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.
«Он умер. Это колоссальная несправедливость, он был полон сил и энергии. Огромная потеря, он ушёл в таком раннем возрасте», — приводит слова президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили «Матч ТВ».
Бувайсар Сайтиев – трёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008), шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратный чемпион Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006), четырёхкратный чемпион России. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством», Почёта и Дружбы.
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