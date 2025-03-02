Губерниев: Сайтиев был образцом спортсмена, новость о его смерти — как обухом по голове

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

«Поверить не могу, что Бувайсар Сайтиев умер. Это один из величайших борцов за всю историю мирового спорта. Я не могу прийти в себя. Эта новость — как обухом по голове. Он был образцом спортсмена: волевой, невероятно талантливый, харизматичный, образованный, умный и начитанный. С ним всегда было общаться одно удовольствие. Я в шоке», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Бувайсару Сайтиеву было 49 лет.