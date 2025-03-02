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Свищёв: смерть Сайтиева — большая утрата для всего российского спорта и политики

Свищёв: смерть Сайтиева — большая утрата для всего российского спорта и политики
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о смерти трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

«Смерть Сайтиева — серьёзный удар для людей, которые знали его, уважали его и дружили с ним, а также для его близких, родственников и семьи. Я был лично знаком с ним и работал в Госдуме. Знаю его как профессионала своего дела. Мы были соавторами некоторых законопроектов, поэтому его смерть — шокирующая новость для меня. Он был ещё совсем молод и многое не успел сделать.

Но он всё равно стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Это мало кому удавалось. Конечно, это большая утрата для всего российского спорта и политики. Только слова соболезнования его друзьям, близким и семье. Обязательно обратимся к руководству Госдумы, чтобы почтили память Бувайсара. Это непростая новость, на которую я даже не знаю как реагировать», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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