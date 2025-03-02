Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

«Сегодня ушёл из жизни Бувайсар Сайтиев — великий спортсмен, борец-чемпион и просто очень хороший человек. Его победы и вклад в развитие российского спорта навсегда останутся в нашей истории. Мы никогда не забудем ни их, ни то, каким замечательным мужчиной был Сайтиев. Это огромная утрата. Сил всем близким и родным Бувайсара», — приводит слова Овечкина телеграм-канал его команды.

Предварительной причиной смерти Сайтиева стала остановка сердца. Российскому спортсмену было 49 лет.