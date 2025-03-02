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Объединённый мир борьбы выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева

Объединённый мир борьбы (UWW) отреагировал на новость о смерти Бувайсара Сайтиева.

«С тяжёлым сердцем мы делимся новостью о смерти одного из величайших представителей нашего вида спорта, трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Пусть Бувайсар покоится с миром», — говорится в обращении пресс-службы UWW, опубликованном на странице организации в соцсетях.

В воскресенье, 2 марта, стало известно о смерти Бувайсара Сайтиева. Ему было 49 лет. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

Бувайсар Сайтиев – трёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008), шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратный чемпион Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006), четырёхкратный чемпион России.