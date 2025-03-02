Рамзан Кадыров: в последнее время Сайтиев проходил лечение, у него были проблемы с сердцем

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на новость о смерти трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

«Бувайсар Сайтиев был не просто чемпионом, он был символом мужества, благородства и истинного кавказского духа. Его имя навсегда вписано в историю мировой борьбы золотыми буквами. Он многократно поднимал флаг России на крупнейших международных аренах, защищая честь нашего народа и государства.

После завершения спортивной карьеры Бувайсар Хамидович посвятил себя служению родине, занимался воспитанием молодёжи, был депутатом Государственной Думы, президентом Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики. Он всегда оставался верным своим принципам, был человеком слова и дела.

В последнее время Бувайсар Хамидович проходил лечение в одной из московских больниц, у него были проблемы с сердцем. Несмотря на все усилия врачей, его не стало. Но он останется в наших сердцах как человек, который посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодого поколения, служению своему народу», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.