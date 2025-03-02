«Идёт восстановление». Лала Крамаренко — о состоянии после операции

Российская гимнастка Лала Крамаренко немногословно описала своё состояние после операции на колене.

«Идёт восстановление», — написала Крамаренко на личной странице в социальных сетях и опубликовала фотографию с процедур.

Фото: Из личного архива Крамаренко

В июле 2024 года Лала Крамаренко перенесла операцию по удалению мениска. В феврале 2025-го Ирина Винер сообщала, что гимнастке по ошибке удалили здоровый мениск, однако эта информация впоследствии была опровергнута.

20-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей.