«Норманочка» выиграла Кубок России по футзалу, одолев в финале «Аврору»

Клуб «Норманочка» из Нижнего Новгорода выиграл женский Кубок России по футзалу сезона-2024/2025. В финальном матче футболистки одолели команду «Аврора» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2.

В составе «Норманочки» дублем отметилась Александра Самородова. За «Аврору» отличились Яна Садакова и Карина Тулупова. Автогол футболистки «Авроры» Виктории Лебедевой стал победным для «Норманочки» в концовке титульного матча.

Перед финалом состоялась игра за третье место. Санкт-петербургский «Кристалл» с минимальным счётом обыграл «Лагуну-УОР» из Пензы. Единственный мяч на свой счёт записала Анастасия Дурандина.