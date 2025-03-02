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«Норманочка» выиграла Кубок России по футзалу, одолев в финале «Аврору»

«Норманочка» выиграла Кубок России по футзалу, одолев в финале «Аврору»
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Клуб «Норманочка» из Нижнего Новгорода выиграл женский Кубок России по футзалу сезона-2024/2025. В финальном матче футболистки одолели команду «Аврора» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2.

В составе «Норманочки» дублем отметилась Александра Самородова. За «Аврору» отличились Яна Садакова и Карина Тулупова. Автогол футболистки «Авроры» Виктории Лебедевой стал победным для «Норманочки» в концовке титульного матча.

Перед финалом состоялась игра за третье место. Санкт-петербургский «Кристалл» с минимальным счётом обыграл «Лагуну-УОР» из Пензы. Единственный мяч на свой счёт записала Анастасия Дурандина.

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