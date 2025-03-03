Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев будет похоронен в родном городе

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев будет похоронен в родном городе Хасавюрте (Республике Дагестан).

«Как таковой церемонии прощания с Сайтиевым не будет по религиозным соображениям. Кто хочет, может приехать в аэропорт и попрощаться перед тем, как его тело будет доставлено в Дагестан. Но пока непонятно, это будет сегодня или завтра. Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте, но времени и даты на данный момент нет», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Сайтиев ушел из жизни в возрасте 49 лет. У бывшего спортсмена были проблемы с сердцем. Сайтиев завоевал золото на Олимпийских играх в 1996, 2004 и 2008 годах. Он также шестикратный чемпион мира и Европы.