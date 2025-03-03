«Мой герой». Японка Сусаки рассказала, что Сайтиев поддержал её после неудачи на ОИ-2024

Японка Юи Сусаки рассказала, что трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев в личном разговоре поддержал её после неудачного выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Она стала третьей, хотя до этого не проиграла ни одного крупного турнира.

«Покойся с миром, мой герой. После Олимпиады в Париже он меня подбодрил. Я пообещала, что выиграю ещё две Олимпиады и стану чуть ближе к нему. Обязательно сдержу свое слово», — написала Сусаки на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Сусаки

Бувайсар Сайтиев умер в воскресенье, 2 марта, у него были проблемы с сердцем. Титулованному борцу было 49 лет.