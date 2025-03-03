Храмцов: наш президент будет гордиться чемпионами, в каком бы статусе они ни выступали

Олимпийский чемпион, чемпион мира, российский тхэквондист Максим Храмцов поделился мнением о том, как поступил бы в ситуации, как у российских дзюдоистов, которые отказались ехать на Олимпийские игры — 2024, когда некоторых членов команды не допустили.

«Если бы мне предоставили возможность выбора, ехать или нет, я бы, конечно, поехал и заработал медаль. Я бы чётко понимал, что я это заработал для своей страны и для себя. Я уверен, что и наш президент всегда будет гордиться олимпийскими чемпионами, в каком бы статусе они ни выступали, и это понятно – спортсмены тут абсолютно ни при чём.

Нас, спортсменов, лишают нашей мечты ради какой-то политической войны – я в этом абсолютно ничего не понимаю, не разбираюсь и не намерен разбираться», — сказал Храмцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

28 июня 2024 года российские дзюдоисты отказались от выступления на Олимпийских играх в Париже. Президиум организации принял решение после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпиаде только четверых российских дзюдоистов. В их число вошли Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.