Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Храмцов: наш президент будет гордиться чемпионами, в каком бы статусе они ни выступали

Храмцов: наш президент будет гордиться чемпионами, в каком бы статусе они ни выступали
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион, чемпион мира, российский тхэквондист Максим Храмцов поделился мнением о том, как поступил бы в ситуации, как у российских дзюдоистов, которые отказались ехать на Олимпийские игры — 2024, когда некоторых членов команды не допустили.

«Если бы мне предоставили возможность выбора, ехать или нет, я бы, конечно, поехал и заработал медаль. Я бы чётко понимал, что я это заработал для своей страны и для себя. Я уверен, что и наш президент всегда будет гордиться олимпийскими чемпионами, в каком бы статусе они ни выступали, и это понятно – спортсмены тут абсолютно ни при чём.

Нас, спортсменов, лишают нашей мечты ради какой-то политической войны – я в этом абсолютно ничего не понимаю, не разбираюсь и не намерен разбираться», — сказал Храмцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

28 июня 2024 года российские дзюдоисты отказались от выступления на Олимпийских играх в Париже. Президиум организации принял решение после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпиаде только четверых российских дзюдоистов. В их число вошли Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

Материалы по теме
«Что-то где-то лайкнули». Олимпийских чемпионов в тхэквондо из России не пустили на ЧМ
«Что-то где-то лайкнули». Олимпийских чемпионов в тхэквондо из России не пустили на ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android