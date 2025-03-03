Олимпийский чемпион Храмцов: вряд ли нас допустят на ОИ-2028, я в это не верю

Олимпийский чемпион, чемпион мира 2017 года, российский тхэквондист Максим Храмцов рассказал будет ли бороться за получение допуска для участия на Олимпийских играх 2028 года.

– Будете биться за право поехать на ОИ-2028?

– Вряд ли нас допустят на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, я в это не верю. Конечно, хочется в это верить, но я не готов, — сказал Храмцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

В 2022 году Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).