«Была злость на всех, на всё». Храмцов рассказал, как отреагировал на недопуск на ОИ-2024

Олимпийский чемпион, чемпион мира, российский тхэквондист Максим Храмцов рассказал, как отреагировал на то, что его не допустили до Олимпийских игр 2024 года в Париже.

– Вы взяли лицензию на Олимпийские игры, явно горели мечтой поехать в Париж, но россиян в тхэквондо на Игры в итоге не пустили. Вы об этом узнали от журналистов. Что тогда почувствовали?

– Я горел мечтой – хотел стать двукратным, трёхкратным олимпийским чемпионом, но меня в одночасье лишили этой мечты.

Я действительно узнал о недопуске от журналистов по телефону. Первая мысль – обида. Потом – злость на всех, на всё, что происходит. Винил нашу федерацию, что мне звонят журналисты, сообщают, что я не еду, просят комментарии, а нас даже не уведомили, не предупредили. Конечно, это была их вина. Я, как и другие спортсмены, потратили три года на подготовку – очень обидно, неприятно и непонятно, почему это коснулось нас, — сказал Храмцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

С 2022 года Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.