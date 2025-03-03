Максим Храмцов: не готов больше работать в сборной, мне не нравится, что там происходит

Олимпийский чемпион, чемпион мира, российский тхэквондист Максим Храмцов рассказал о том, что не готов продолжать работать в сборной России.

«Я больше не готов продолжать работать в сборной, в этой системе, мне не нравится абсолютно всё, что там происходит. Я немного перерос всё это, или просто пропало желание заниматься. Если я и буду продолжать, то, может, на профессиональном уровне. У нас есть профессиональные лиги в тхэквондо, и, возможно, я буду выступать дальше, но, наверное, не на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Пока этот вопрос у меня на паузе», — сказал Храмцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Храмцову 27 лет, он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира 2017 года, двукратным чемпионом Европы, чемпионом Военных игр 2019 года, пятикратным чемпионом GrandPrix.