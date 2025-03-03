«Тогда я не считал, что это подвиг». Храмцов — о победе на Олимпиаде на фоне травмы

Олимпийский чемпион, чемпион мира, российский тхэквондист Максим Храмцов рассказал, считает ли он золото на Олимпийских играх — 2021 в Токио (Япония) на фоне травмы подвигом.

– Многие называли вашу победу в Токио подвигом. Согласны?

– Возможно, это действительно подвиг, но на тот момент я так не считал. Я и по сей день думаю, что в этом нет ничего такого. Любой на моём месте бился бы до конца и не сдавался. Спорт – он ведь именно про это, — сказал Храмцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Храмцову 27 лет, он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира 2017 года, двукратным чемпионом Европы, чемпионом Военных игр 2019 года, пятикратным чемпионом Grand Prix.