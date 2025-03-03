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Олимпийский чемпион Храмцов ответил тем, кто осуждает спортсменов-нейтралов из России

Олимпийский чемпион Храмцов ответил тем, кто осуждает спортсменов-нейтралов из России
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Олимпийский чемпион, чемпион мира, российский тхэквондист Максим Храмцов поделился мнением о том, как относится к тем, кто осуждает российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

– Некоторые люди осуждают спортсменов, которые хотят выступать на международных турнирах. Год назад перед Олимпиадой их называли то предателями, то бомжами. Что ответите таким людям?
– Такие вещи говорят те, кто не состоялся в спорте. Они забыли о том, что спортсмены всю свою жизнь стремятся стать олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, Европы и так далее. Это история спортсмена, то, чему он посвящает свою жизнь. Из-за политической борьбы спортсмены лишаются цели, смысла жизни. Поэтому я ни в коем случае не осуждаю ребят, которые вышли на Игры или на другие соревнования в нейтральном статусе, — сказал Храмцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Храмцову 27 лет, он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира 2017 года, двукратным чемпионом Европы, чемпионом Военных игр 2019 года, пятикратным чемпионом Grand Prix.

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