«Публика реагирует неоднозначно». Максим Храмцов — о выступлениях в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион, чемпион мира, российский тхэквондист Максим Храмцов поделился мнением о выступлениях в нейтральном статусе.

«Это немного выбивает из колеи. Каждый раз, когда я выхожу на международную арену, я понимаю, что за мной стоят страна, мой город, регион, моя семья, тренер и так далее. Я всегда бился не только за себя, прежде всего я представлял свою страну, а в нейтральном статусе этого ощущения нет. Публика тоже реагирует неоднозначно, не чувствуется той поддержки, которую я ощущал на протяжении всего моего пути», — сказал Храмцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Храмцову 27 лет, он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира 2017 года, двукратным чемпионом Европы, чемпионом Военных игр 2019 года, пятикратным чемпионом Grand Prix.