Сборная России по фехтованию завоевала половину всех личных наград на юниорском ЧЕ

Юниорская сборная России завоевали три золотые и две бронзовые медали на чемпионате Европы среди юниоров, который проходил в Анталье (Турция).

Саблисты Александра Михайлова и Павел Граудынь, а также рапирист Александр Керик стали чемпионами Европы в личном первенстве. Также рапиристы Павел Пузанков и Искандер Булатов выиграли бронзовые медали в этом виде оружия.

Таким образом, юниорская сборная России по фехтованию завоевала половину всех личных наград высшего достоинства на турнире.

Первенство Европы по фехтованию среди юниоров в Анталье проходил с 27 февраля по 2 марта 2025 года. На турнире российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.