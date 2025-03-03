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Сборная России по фехтованию завоевала половину всех личных наград на юниорском ЧЕ

Сборная России по фехтованию завоевала половину всех личных наград на юниорском ЧЕ
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Юниорская сборная России завоевали три золотые и две бронзовые медали на чемпионате Европы среди юниоров, который проходил в Анталье (Турция).

Саблисты Александра Михайлова и Павел Граудынь, а также рапирист Александр Керик стали чемпионами Европы в личном первенстве. Также рапиристы Павел Пузанков и Искандер Булатов выиграли бронзовые медали в этом виде оружия.

Таким образом, юниорская сборная России по фехтованию завоевала половину всех личных наград высшего достоинства на турнире.

Первенство Европы по фехтованию среди юниоров в Анталье проходил с 27 февраля по 2 марта 2025 года. На турнире российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

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