Мутко: уже сейчас виден высокий уровень проведения ЧМ
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Министр спорта РФ Виталий Мутко посетил чемпионат мира по трём видам борьбы, который стартовал 6 сентября в Москве.
«Мы стремимся проводить на территории России как можно больше международных турниров самого высокого ранга по разным видам спорта. Проведение статусных соревнований повышает авторитет нашей страны за рубежом и способствует выстраиванию отношений с международными федерациями. Это отличная возможность для популяризации конкретного вида спорта внутри России и приобщения молодёжи к здоровому образу жизни в целом.
Турнир только начался, а организационные итоги принято проводить в конце. Но в данном случае уже сейчас могу сказать, что чемпионат мира по борьбе пройдёт на самом высоком уровне», — приводит слова Мутко «Весь спорт».
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