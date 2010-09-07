Мутко: уже сейчас виден высокий уровень проведения ЧМ

Министр спорта РФ Виталий Мутко посетил чемпионат мира по трём видам борьбы, который стартовал 6 сентября в Москве.

«Мы стремимся проводить на территории России как можно больше международных турниров самого высокого ранга по разным видам спорта. Проведение статусных соревнований повышает авторитет нашей страны за рубежом и способствует выстраиванию отношений с международными федерациями. Это отличная возможность для популяризации конкретного вида спорта внутри России и приобщения молодёжи к здоровому образу жизни в целом.

Турнир только начался, а организационные итоги принято проводить в конце. Но в данном случае уже сейчас могу сказать, что чемпионат мира по борьбе пройдёт на самом высоком уровне», — приводит слова Мутко «Весь спорт».