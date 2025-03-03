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Россиянин Иван Чишкала может перейти в футзальную «Барселону» — источник

Россиянин Иван Чишкала может перейти в футзальную «Барселону» — источник
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Россиянин Иван Чишкала, выступающий за мини-футбольную «Бенфику», может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испанская команда рассматривает Чишкалу как планомерную замену бразильцу Диего Зуффо, который выступает за «Барселону» с 2013 года. Действующий контракт Чишкалы с «Бенфикой» истекает в конце текущего сезона.

Иван Чишкала играет в Португалии с 2020 года, став одним из лидеров мини-футбольной «Бенфики». В 2014 году спортсмен в составе студенческой сборной России стал чемпионом мира, сыграв на турнире пять матчей. В 2016 году взял Кубок УЕФА по мини-футболу в составе «Газпрома-Югра». В 2016-м Чишкала вошёл в состав сборной России на чемпионат мира по мини-футболу и завоевал серебряную медаль.

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