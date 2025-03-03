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Кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабэ посетил Киев

Кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабэ посетил Киев
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Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ посетил Киев (Украина). Японец провёл онлайн-встречу с членами Международной ассоциации спортивной прессы из зала спортивной гимнастики столицы Украины.

Ранее МОК принял отставку Томаса Баха с поста президента организации. Решение вступит в силу после 23 июня, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция). На пост главы МОК претендуют семь человек. В список вошли: Фейсал Аль-Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция) и Моринари Ватанабэ (Япония).

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