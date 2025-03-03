Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева

Президент России Владимир Путин принёс публичные соболезнования в связи с уходом из жизни трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

«Ушёл из жизни легендарный представитель отечественной школы вольной борьбы, трёхкратный олимпийский чемпион, непревзойдённый победитель и триумфатор мировых первенств. Все, кто знал Бувайсара Хамидовича, искренне уважали его не только как талантливого спортсмена, но и как яркого, неординарного, целеустремлённого человека.

Светлая память о Бувайсаре Сайтиеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, друзей, товарищей по команде», — говорится на сайте президента.

Предварительной причиной смерти Сайтиева стала остановка сердца. Бувайсару было 49 лет.