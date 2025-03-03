Кандидат в президенты МОК призвал украинцев воздержаться от ненависти к российским атлетам

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ призвал украинцев принять выступление российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Я сегодня приехал на Украину, много раз встречался с украинскими гимнастами. И я им говорил: воздержитесь от ненависти, примите выступление россиян в нейтральном статусе. Но они даже сейчас не могут это принять. Однако я продолжаю с ними общаться. Спорт может помочь миру, Олимпийские игры могут снизить трения. Вы помните про «дипломатию пинг-понга» в 70-х годах.

Я понимаю на 100, на 1000%, и не только украинцев — я разговаривал с израильтянами, палестинцами. Но мы должны искать решение. Сложно, однако нам надо это обсуждать. Я верю в спорт, который несёт дружбу и мир. Мы должны вносить вклад в мирный процесс», — приводит слова Ватанабэ «РИА Новости Спорт».