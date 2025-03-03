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«Чеховские медведи» на выезде вырвали победу у «Пермских медведей» в 1/4 финала SEHA-лиги

«Чеховские медведи» на выезде вырвали победу у «Пермских медведей» в 1/4 финала SEHA-лиги
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Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал тяжёлую выездную победу над командой «Пермские медведи» в рамках первого четвертьфинального матча плей-офф дивизиона «Восток» SEHA – Gazprom League сезона-2024/2025. Встреча прошла в спортивном комплексе имени В. П. Сухарева в Перми и завершилась со счётом 36:35 в пользу гостей.

Гандбол. Мужчины. SEHA — Gazprom League, дивизион «Восток», четвертьфинал (первый матч):

«Пермские медведи» (Пермь) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 35:36.

Ответная встреча пройдёт 8 марта на площадке «Чеховских медведей» в Чехове.

Приобрести билеты на гандбол с участием «Чеховских медведей» можно с помощью нашего сервиса «Чемпионат Билеты»

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