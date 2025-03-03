Министерство спорта Украины лишило Сергея Карякина званий

Министерство молодёжи и спорта Украины лишило ряд спортсменов и тренеров различных званий. В частности, уроженец Симферополя гроссмейстер Сергей Карякин потерял звания мастера спорта международного класса, мастера спорта Украины и заслуженного мастера спорта Украины. Соответствующий указ был утверждён и подписан главой ведомства Матвеем Бедным.

Также различных спортивных званий были лишены член тренерского штаба ФК «Зенит», экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, грузинский экс-футболист Каха Каладзе, чемпионка Украины по гребле Лариса Жалинская, каратист Евгений Пилипюк, его жена Дарья Пилипюк и другие.