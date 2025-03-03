В Чечне объявлен трёхдневный траур из-за смерти Бувайсара Сайтиева

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что в республике пройдёт трёхдневный траур в связи с уходом из жизни трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

«Указом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в республике объявлен трёхдневный траур с 3 по 5 марта в связи с кончиной выдающегося спортсмена Бувайсара Сайтиева. В эти дни на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и Чеченской Республики», — приводит слова Дудаева ТАСС.

Предварительной причиной смерти Сайтиева называют остановку сердца. Бувайсару было 49 лет. Тело спортсмена чартерным рейсом доставили из Москвы в Грозный, откуда его увезут для захоронения в родной город Хасавюрт (Дагестан).