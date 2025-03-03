Сборная России по пляжному футболу обыграла Оман в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Омана в товарищеском матче. Встреча прошла на территории спорткомплекса «Султан Кабус» в Маскате и завершилась со счётом 6:5.

В среду, 5 марта, сборные проведут ответный матч. После этого российская команда отправится в Бушир, где встретится с Ираном 9 и 11 марта.

Напомним, национальная команда России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Российская команда является трёхкратным чемпионом мира, четырёхкратным обладателем Межконтинентального кубка, пять раз выигрывала Евролигу и дважды — Кубок Европы.