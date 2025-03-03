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Кандидат в президенты МОК Ватанабэ выразил желание посетить Москву

Кандидат в президенты МОК Ватанабэ выразил желание посетить Москву
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Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ из Японии заявил, что собирается посетить Москву и встретиться с российскими гимнастами. Сегодня, 3 марта, он побывал с визитом в Киеве (Украина).

«Скоро я отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами. Также поеду в Израиль, Палестину, другие зоны конфликтов. Когда мы говорим о мире, мы должны действовать. Мы создали рабочую группу, и один из членов хотел провести Игры в одной из зон конфликтов, чтобы молодые гимнасты установили дружеские контакты. Это непросто, потребуется время, но мы должны начать», – приводит слова Ватанабэ «РИА Новости Спорт».

Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

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