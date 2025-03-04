«Талантливый человек талантлив во всём». Легкоатлетка Кнороз — о заработке 1,5 млн рублей

Четырёхкратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз прокомментировала факт заработка около 1,5 млн за выступления на соревнованиях в 2025 году. Она является лидером по этому показателю среди легкоатлетов.

«Талантливый человек талантлив во всём. Это шутка, а может, и нет. Но я до сегодняшнего дня даже не знала, что занимаю первое место и в этом плане. Дополнительные призовые — это очень хорошая мотивация, ВФЛА действительно постаралась. Если ты соответствуешь высокому уровню и регулярно выполняешь норматив на чемпионат Европы, то можешь очень хорошо заработать», — приводит слова Кнороз ТАСС.