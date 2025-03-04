Бувайсара Сайтиева похоронили в Дагестане. Прощание посетили несколько тысяч человек

Трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев был похоронен во вторник, 4 марта, в селе Новокули в Республике Дагестан. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, на прощании присутствовали несколько тысяч человек. Проститься на кладбище пришли спортсмены, представители органов власти, депутаты, общественные деятели, жители Чечни и Дагестана.

Сайтиев умер в воскресенье, 2 марта, у него были проблемы с сердцем. Титулованному борцу было 49 лет.

Бувайсар Сайтиев – трёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008), шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратный чемпион Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006), четырёхкратный чемпион России.