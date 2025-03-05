Российских спортсменов не допустят до чемпионата Европы на байдарках и каноэ в Чехии

Организаторы чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ решили не допускать российских спортсменов до соревнований, которые пройдут в Рачице (Чехия).

«Регламент Международной федерации каноэ (ICF) позволяет проводящим странам и организаторам соревнований принимать решения самостоятельно. Так было и в прошлом году. То есть ничего нового не произошло. В начале года Международная федерация каноэ прислала письмо с перечислением тех соревнований, к которым мы допущены. Есть ещё Европейская ассоциация каноэ — она прислала аналогичное письмо, там Чехии нет. К нашему допуску нормально относятся, и нас практически везде допустили. Но есть страны, которые не хотели бы нас видеть, однако перечислить их не могу», — приводит слова генерального секретаря Федерации каноэ России Елены Исхаковой «РИА Новости Спорт».

Напомним, на чемпионате мира – 2024 в Самарканде (Узбекистан) россияне завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. Среди триумфаторов олимпиец Захар Петров и Иван Дмитриев в каноэ-двойке на 1000 м, Светлана Черниговская и Анастасия Долгова в гребле на байдарке на 200 м, олимпиец Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова в смешанном экипаже на дистанции 500 м, а также смешанный квартет в составе Петрова, Шляпниковой, Софии Штиль и Ивана Штыля. Захар Петров также занял первое место в каноэ-одиночке на дистанции 500 м.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2025 года пройдёт в Чехии с 19 по 22 июня.