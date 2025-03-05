Кандидат в президенты МОК высказал мнение о допуске трансгендеров* на Олимпиаду

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян высказался о проблеме участия трансгендеров* в женских соревнованиях.

«Мы обсуждаем проблему с женщинами, врачами, учёными. Решили, что, если даже возможно регулировать уровень тестостерона, это может повлиять на справедливый спорт. Второе — тело помнит, кем оно было раньше. Мы решили, что в велоспорте трансгендеры* не могут соревноваться с женщинами. Сейчас МОК отдаёт международным федерациям вопрос о выступлении трансгендеров*. И мы должны обсудить этот вопрос на сессии МОК. Либо мы создаём некие правила, которые должны обсудить в федерациях, либо мы принимаем прямое решение, касающееся Олимпийских игр.

Каким образом его участие подействует или нет на справедливое соревнование? Должен ли он выступать с тем полом, с которым он хочет, или с тем, в котором он был рождён? В моём виде спорта такие же споры», — приводит слова Лапартьяна «РИА Новости Спорт».

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