Новая призовая политика: что ждёт элитных участников крупнейших забегов в 2025-м

Беговое сообщество впервые публично объявило суммы призовых выплат в рамках трёх крупнейших забегов серии — Московского полумарафона, петербургского марафона «Белые ночи» и Московского Марафона. Ранее организаторы не объявляли размер призовых фондов настолько заранее.
В 2025 году структура призовых выплат существенно расширится. Теперь на Московском полумарафоне, помимо абсолютного первенства, появится отдельный национальный зачёт — формат, успешно опробованный на Московском Марафоне и марафоне «Белые ночи» 2024 года. На марафонских дистанциях количество призовых мест в абсолютном зачёте увеличится с шести до 10, а сами призовые выплаты станут больше.
Так, суммарный призовой фонд Московского полумарафона в 2025 году вырастет с 2,43 до 3,55 млн рублей, марафона «Белые ночи» — с 6,03 до 9,05 млн рублей. Самый большой призовой фонд будет у Московского Марафона — 10,74 млн рублей вместо прошлогодних 6,3 млн.
«Публичное объявление призовых — это наш осознанный шаг в рамках новой стратегии по работе с элитными спортсменами, о которой мы заявили в конце прошлого года. Мы хотим, чтобы сильные атлеты могли заранее планировать соревновательный сезон, понимая, за что они будут бороться. Помимо основных призовых, мы предусмотрели дополнительные выплаты за рекорды: как соревнований, так и национальные, несмотря на то что национальный рекорд нельзя официально ратифицировать из-за особенностей трассы. Новая система и её открытость направлены на то, чтобы стимулировать профессиональных спортсменов показывать высокие результаты», — рассказал Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь Бегового сообщества.
Московский полумарафон
Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 21,1 км Московского полумарафона (рубли)
Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое место
Мужчины
Женщины
1-е место
350 000
350 000
2-е место
200 000
200 000
3-е место
150 000
150 000
4-е место
100 000
100 000
5-е место
50 000
50 000
6-е место
40 000
40 000
Итого
1 780 000
Призовой фонд (национальный зачёт)
Призовое место
Мужчины
Женщины
1-е место
60 000
60 000
2-е место
40 000
40 000
3-е место
30 000
30 000
Итого
260 000
Призовые выплаты за индивидуальные достижения
Время на финише (результат)
Мужчины
Женщины
Национальный рекорд: 1:00:43 – у мужчин, 1:08:07 – у женщин
300 000
300 000
Целевое время: 1:01:00 – у мужчин, 1:08:00 – у женщин
200 000
200 000
Рекорд Соревнования: 1:02:39 – у мужчин, 1:09:47 – у женщин
150 000
150 000
Итого
1 300 000
Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 5 км Московского полумарафона (рубли)
Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое место
Мужчины
Женщины
1-е место
50 000
50 000
2-е место
35 000
35 000
3-е место
20 000
20 000
Итого
210 000
Белые ночи
Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 42 км 195 м марафона «Белые ночи» (рубли)
Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое место
Мужчины
Женщины
1-е место
900 000
900 000
2-е место
500 000
500 000
3-е место
400 000
400 000
4-е место
300 000
300 000
5-е место
200 000
200 000
6-е место
100 000
100 000
7-е место
80 000
80 000
8-е место
60 000
60 000
9-е место
40 000
40 000
10-е место
30 000
30 000
Итого
5 220 000
Призовой фонд (национальный зачёт)
Призовое место
Мужчины
Женщины
1-е место
120 000
120 000
2-е место
80 000
80 000
3-е место
60 000
60 000
Итого
520 000
Призовые выплаты за индивидуальные достижения
Время на финише (результат)
Мужчины
Женщины
Национальный рекорд: 2:09:07 – у мужчин, 2:20:47 – у женщин
500 000
500 000
Целевое время: 2:11:00 – у мужчин, 2:27:00 – у женщин
350 000
350 000
Рекорд Соревнования: 2:11:46 – у мужчин, 2:29:48 – у женщин
150 000
150 000
Итого
2 000 000
Размеры денежных призов для участников забега на дистанцию 10 км марафона «Белые ночи» (рубли)
Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое место
Мужчины
Женщины
1-е место
200 000
200 000
2-е место
100 000
100 000
3-е место
50 000
50 000
Итого
700 000
Призовые выплаты за индивидуальные достижения
Время на финише (результат)
Мужчины
Женщины
Рекорд Соревнования: 28:59 – у мужчин, 32:05 – у женщин
200 000
200 000
Итого
400 000
Размер денежных выплат для участников эстафеты на дистанции 42 км 195 м марафона «Белые ночи» (рубли)
Призовой фонд (командный зачёт)
Призовое место
Команда
1-е место
100 000
2-е место
70 000
3-е место
40 000
Итого
210 000
Московский Марафон
Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 42 км 195 м Московского Марафона (рубли)
Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое место
Мужчины
Женщины
1-е место
900 000
900 000
2-е место
500 000
500 000
3-е место
400 000
400 000
4-е место
300 000
300 000
5-е место
200 000
200 000
6-е место
100 000
100 000
7-е место
80 000
80 000
8-е место
60 000
60 000
9-е место
40 000
40 000
10-е место
30 000
30 000
Итого
5 220 000
Призовой фонд (национальный зачёт)
Призовое место
Мужчины
Женщины
1-е место
120 000
120 000
2-е место
80 000
80 000
3-е место
60 000
60 000
Итого
520 000
Призовые выплаты за индивидуальные достижения
Время на финише (результат)
Мужчины
Женщины
Национальный рекорд: 2:09:07 – у мужчин, 2:20:47 – у женщин
1 000 000
1 000 000
Целевое время: 2:10:00 – у мужчин, 2:26:00 – у женщин
400 000
400 000
Рекорд Соревнования: 2:11:34 – у мужчин, 2:28:02 – у женщин
250 000
250 000
Итого
3 300 000
Размеры денежных призов для участников забега на дистанцию 10 км Московского Марафона (рубли)
Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое место
Мужчины
Женщины
1-е место
200 000
200 000
2-е место
100 000
100 000
3-е место
50 000
50 000
Итого
700 000
Призовые выплаты за индивидуальные достижения
Время на финише (результат)
Мужчины
Женщины
Рекорд Соревнования: 28:01 – у мужчин, 31:31 – у женщин