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Новая призовая политика: что ждёт элитных участников крупнейших забегов в 2025-м

Новая призовая политика: что ждёт элитных участников крупнейших забегов в 2025-м
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Беговое сообщество впервые публично объявило суммы призовых выплат в рамках трёх крупнейших забегов серии — Московского полумарафона, петербургского марафона «Белые ночи» и Московского Марафона. Ранее организаторы не объявляли размер призовых фондов настолько заранее.

В 2025 году структура призовых выплат существенно расширится. Теперь на Московском полумарафоне, помимо абсолютного первенства, появится отдельный национальный зачёт — формат, успешно опробованный на Московском Марафоне и марафоне «Белые ночи» 2024 года. На марафонских дистанциях количество призовых мест в абсолютном зачёте увеличится с шести до 10, а сами призовые выплаты станут больше.

Так, суммарный призовой фонд Московского полумарафона в 2025 году вырастет с 2,43 до 3,55 млн рублей, марафона «Белые ночи» — с 6,03 до 9,05 млн рублей. Самый большой призовой фонд будет у Московского Марафона — 10,74 млн рублей вместо прошлогодних 6,3 млн.

«Публичное объявление призовых — это наш осознанный шаг в рамках новой стратегии по работе с элитными спортсменами, о которой мы заявили в конце прошлого года. Мы хотим, чтобы сильные атлеты могли заранее планировать соревновательный сезон, понимая, за что они будут бороться. Помимо основных призовых, мы предусмотрели дополнительные выплаты за рекорды: как соревнований, так и национальные, несмотря на то что национальный рекорд нельзя официально ратифицировать из-за особенностей трассы. Новая система и её открытость направлены на то, чтобы стимулировать профессиональных спортсменов показывать высокие результаты», — рассказал Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь Бегового сообщества.

Московский полумарафон

Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 21,1 км Московского полумарафона (рубли)

Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое местоМужчиныЖенщины
1-е место350 000350 000
2-е место200 000200 000
3-е место150 000150 000
4-е место100 000100 000
5-е место50 00050 000
6-е место40 00040 000
Итого1 780 000
Призовой фонд (национальный зачёт)
Призовое местоМужчиныЖенщины
1-е место60 00060 000
2-е место40 00040 000
3-е место30 00030 000
Итого260 000
Призовые выплаты за индивидуальные достижения
Время на финише (результат)МужчиныЖенщины
Национальный рекорд: 1:00:43 – у мужчин, 1:08:07 – у женщин300 000300 000
Целевое время: 1:01:00 – у мужчин, 1:08:00 – у женщин200 000200 000
Рекорд Соревнования: 1:02:39 – у мужчин, 1:09:47 – у женщин150 000150 000
Итого1 300 000

Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 5 км Московского полумарафона (рубли)

Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое местоМужчиныЖенщины
1-е место50 00050 000
2-е место35 00035 000
3-е место20 00020 000
Итого210 000

Белые ночи

Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 42 км 195 м марафона «Белые ночи» (рубли)

Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое местоМужчиныЖенщины
1-е место900 000900 000
2-е место500 000500 000
3-е место400 000400 000
4-е место300 000300 000
5-е место200 000200 000
6-е место100 000100 000
7-е место80 00080 000
8-е место60 00060 000
9-е место40 00040 000
10-е место30 00030 000
Итого5 220 000
Призовой фонд (национальный зачёт)
Призовое местоМужчиныЖенщины
1-е место120 000120 000
2-е место80 00080 000
3-е место60 00060 000
Итого520 000
Призовые выплаты за индивидуальные достижения
Время на финише (результат)МужчиныЖенщины
Национальный рекорд: 2:09:07 – у мужчин, 2:20:47 – у женщин500 000500 000
Целевое время: 2:11:00 – у мужчин, 2:27:00 – у женщин350 000350 000
Рекорд Соревнования: 2:11:46 – у мужчин, 2:29:48 – у женщин150 000150 000
Итого2 000 000

Размеры денежных призов для участников забега на дистанцию 10 км марафона «Белые ночи» (рубли)

Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое местоМужчиныЖенщины
1-е место200 000200 000
2-е место100 000100 000
3-е место50 00050 000
Итого700 000
Призовые выплаты за индивидуальные достижения
Время на финише (результат)МужчиныЖенщины
Рекорд Соревнования: 28:59 – у мужчин, 32:05 – у женщин200 000200 000
Итого400 000

Размер денежных выплат для участников эстафеты на дистанции 42 км 195 м марафона «Белые ночи» (рубли)

Призовой фонд (командный зачёт)
Призовое местоКоманда
1-е место100 000
2-е место70 000
3-е место40 000
Итого210 000

Московский Марафон

Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 42 км 195 м Московского Марафона (рубли)

Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое местоМужчиныЖенщины
1-е место900 000900 000
2-е место500 000500 000
3-е место400 000400 000
4-е место300 000300 000
5-е место200 000200 000
6-е место100 000100 000
7-е место80 00080 000
8-е место60 00060 000
9-е место40 00040 000
10-е место30 00030 000
Итого5 220 000
Призовой фонд (национальный зачёт)
Призовое местоМужчиныЖенщины
1-е место120 000120 000
2-е место80 00080 000
3-е место60 00060 000
Итого520 000
Призовые выплаты за индивидуальные достижения
Время на финише (результат)МужчиныЖенщины
Национальный рекорд: 2:09:07 – у мужчин, 2:20:47 – у женщин1 000 0001 000 000
Целевое время: 2:10:00 – у мужчин, 2:26:00 – у женщин400 000400 000
Рекорд Соревнования: 2:11:34 – у мужчин, 2:28:02 – у женщин250 000250 000
Итого3 300 000

Размеры денежных призов для участников забега на дистанцию 10 км Московского Марафона (рубли)

Призовой фонд (абсолютный зачёт)
Призовое местоМужчиныЖенщины
1-е место200 000200 000
2-е место100 000100 000
3-е место50 00050 000
Итого700 000
Призовые выплаты за индивидуальные достижения
Время на финише (результат)МужчиныЖенщины
Рекорд Соревнования: 28:01 – у мужчин, 31:31 – у женщин500 000500 000
Итого1 000 000
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