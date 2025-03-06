Новая призовая политика: что ждёт элитных участников крупнейших забегов в 2025-м

Беговое сообщество впервые публично объявило суммы призовых выплат в рамках трёх крупнейших забегов серии — Московского полумарафона, петербургского марафона «Белые ночи» и Московского Марафона. Ранее организаторы не объявляли размер призовых фондов настолько заранее.

В 2025 году структура призовых выплат существенно расширится. Теперь на Московском полумарафоне, помимо абсолютного первенства, появится отдельный национальный зачёт — формат, успешно опробованный на Московском Марафоне и марафоне «Белые ночи» 2024 года. На марафонских дистанциях количество призовых мест в абсолютном зачёте увеличится с шести до 10, а сами призовые выплаты станут больше.

Так, суммарный призовой фонд Московского полумарафона в 2025 году вырастет с 2,43 до 3,55 млн рублей, марафона «Белые ночи» — с 6,03 до 9,05 млн рублей. Самый большой призовой фонд будет у Московского Марафона — 10,74 млн рублей вместо прошлогодних 6,3 млн.

«Публичное объявление призовых — это наш осознанный шаг в рамках новой стратегии по работе с элитными спортсменами, о которой мы заявили в конце прошлого года. Мы хотим, чтобы сильные атлеты могли заранее планировать соревновательный сезон, понимая, за что они будут бороться. Помимо основных призовых, мы предусмотрели дополнительные выплаты за рекорды: как соревнований, так и национальные, несмотря на то что национальный рекорд нельзя официально ратифицировать из-за особенностей трассы. Новая система и её открытость направлены на то, чтобы стимулировать профессиональных спортсменов показывать высокие результаты», — рассказал Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь Бегового сообщества.

Московский полумарафон

Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 21,1 км Московского полумарафона (рубли)

Призовой фонд (абсолютный зачёт) Призовое место Мужчины Женщины 1-е место 350 000 350 000 2-е место 200 000 200 000 3-е место 150 000 150 000 4-е место 100 000 100 000 5-е место 50 000 50 000 6-е место 40 000 40 000 Итого 1 780 000 Призовой фонд (национальный зачёт) Призовое место Мужчины Женщины 1-е место 60 000 60 000 2-е место 40 000 40 000 3-е место 30 000 30 000 Итого 260 000 Призовые выплаты за индивидуальные достижения Время на финише (результат) Мужчины Женщины Национальный рекорд: 1:00:43 – у мужчин, 1:08:07 – у женщин 300 000 300 000 Целевое время: 1:01:00 – у мужчин, 1:08:00 – у женщин 200 000 200 000 Рекорд Соревнования: 1:02:39 – у мужчин, 1:09:47 – у женщин 150 000 150 000 Итого 1 300 000

Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 5 км Московского полумарафона (рубли)

Призовой фонд (абсолютный зачёт) Призовое место Мужчины Женщины 1-е место 50 000 50 000 2-е место 35 000 35 000 3-е место 20 000 20 000 Итого 210 000

Белые ночи

Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 42 км 195 м марафона «Белые ночи» (рубли)

Призовой фонд (абсолютный зачёт) Призовое место Мужчины Женщины 1-е место 900 000 900 000 2-е место 500 000 500 000 3-е место 400 000 400 000 4-е место 300 000 300 000 5-е место 200 000 200 000 6-е место 100 000 100 000 7-е место 80 000 80 000 8-е место 60 000 60 000 9-е место 40 000 40 000 10-е место 30 000 30 000 Итого 5 220 000 Призовой фонд (национальный зачёт) Призовое место Мужчины Женщины 1-е место 120 000 120 000 2-е место 80 000 80 000 3-е место 60 000 60 000 Итого 520 000 Призовые выплаты за индивидуальные достижения Время на финише (результат) Мужчины Женщины Национальный рекорд: 2:09:07 – у мужчин, 2:20:47 – у женщин 500 000 500 000 Целевое время: 2:11:00 – у мужчин, 2:27:00 – у женщин 350 000 350 000 Рекорд Соревнования: 2:11:46 – у мужчин, 2:29:48 – у женщин 150 000 150 000 Итого 2 000 000

Размеры денежных призов для участников забега на дистанцию 10 км марафона «Белые ночи» (рубли)

Призовой фонд (абсолютный зачёт) Призовое место Мужчины Женщины 1-е место 200 000 200 000 2-е место 100 000 100 000 3-е место 50 000 50 000 Итого 700 000 Призовые выплаты за индивидуальные достижения Время на финише (результат) Мужчины Женщины Рекорд Соревнования: 28:59 – у мужчин, 32:05 – у женщин 200 000 200 000 Итого 400 000

Размер денежных выплат для участников эстафеты на дистанции 42 км 195 м марафона «Белые ночи» (рубли)

Призовой фонд (командный зачёт) Призовое место Команда 1-е место 100 000 2-е место 70 000 3-е место 40 000 Итого 210 000

Московский Марафон

Размеры денежных выплат для участников забега на дистанцию 42 км 195 м Московского Марафона (рубли)

Призовой фонд (абсолютный зачёт) Призовое место Мужчины Женщины 1-е место 900 000 900 000 2-е место 500 000 500 000 3-е место 400 000 400 000 4-е место 300 000 300 000 5-е место 200 000 200 000 6-е место 100 000 100 000 7-е место 80 000 80 000 8-е место 60 000 60 000 9-е место 40 000 40 000 10-е место 30 000 30 000 Итого 5 220 000 Призовой фонд (национальный зачёт) Призовое место Мужчины Женщины 1-е место 120 000 120 000 2-е место 80 000 80 000 3-е место 60 000 60 000 Итого 520 000 Призовые выплаты за индивидуальные достижения Время на финише (результат) Мужчины Женщины Национальный рекорд: 2:09:07 – у мужчин, 2:20:47 – у женщин 1 000 000 1 000 000 Целевое время: 2:10:00 – у мужчин, 2:26:00 – у женщин 400 000 400 000 Рекорд Соревнования: 2:11:34 – у мужчин, 2:28:02 – у женщин 250 000 250 000 Итого 3 300 000

Размеры денежных призов для участников забега на дистанцию 10 км Московского Марафона (рубли)