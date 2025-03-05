«Есть одна мать и есть одна родина!» Тимур Дибиров — о смене спортивного гражданства

Российский гандболист, левый крайний хорватского клуба «Загреб» и сборной России, 41-летний Тимур Дибиров высказался против того, что спортсмены меняют спортивные гражданства.

— Ваше влияние на «Вардар» было настолько велико, что вы получили македонское гражданство и приглашение в национальную команду. Не думали сыграть за них?

— На этот вопрос мне всегда было легче всего ответить. Есть одна мать и есть одна родина! Твоя мать — это твоя мать, независимо от того, какая она. Она всегда лучшая! Я очень уважаю Македонию, но я не мог этого сделать. Это нечто большее, это сердце, это ненормально для меня. Лучше быть последним под своим флагом, чем на троне — с чужим, — приводит слова Дибирова Germanijak.hr.

5 марта Тимур Дибиров проведёт свой последний матч в Лиге чемпионов против польского клуба «Индустрия Кельце». 41-летний россиянин после этого сезона завершает игровую карьеру. Дибиров успел сыграть за «Лада-ЦСК ВВС», «Чеховских медведей», «Вардар». С 2022 года россиянин выступает за хорватский клуб «Загреб».