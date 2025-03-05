Борисова одержала победу в многоборье Гран‑при «Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой»

Четырёхкратная чемпионка России, гимнастка Мария Борисова одержала победу в личном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике Гран‑при «Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» в Москве.

По итогам четырёх видов программ Борисова получила 117,60 балла. Второе место заняла гимнастка Ульяна Янус с результатом 115,90 балла. Тройку сильнейших замкнула Владислава Николаенко, показав результат в 115,45 балла.

Гран-при «Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» по художественной гимнастике проходит в Москве во дворце Ирины Винер с 4 по 7 марта 2025 года. Среди участниц старта – девочки от 10 лет, юниорки 13–15 лет, а также женщины от 15 лет и старше.