Борисова одержала победу в многоборье Гран‑при «Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой»
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Четырёхкратная чемпионка России, гимнастка Мария Борисова одержала победу в личном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике Гран‑при «Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» в Москве.
По итогам четырёх видов программ Борисова получила 117,60 балла. Второе место заняла гимнастка Ульяна Янус с результатом 115,90 балла. Тройку сильнейших замкнула Владислава Николаенко, показав результат в 115,45 балла.
Гран-при «Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» по художественной гимнастике проходит в Москве во дворце Ирины Винер с 4 по 7 марта 2025 года. Среди участниц старта – девочки от 10 лет, юниорки 13–15 лет, а также женщины от 15 лет и старше.
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