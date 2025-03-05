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Команда Нижегородской области завоевала золото в Кубке чемпионок имени Алины Кабаевой

Команда Нижегородской области завоевала золото в Кубке чемпионок имени Алины Кабаевой
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Команда Нижегородской области завоевала золото в групповом многоборье на международном турнире по художественной гимнастике Гран-при «Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» в Москве.

Нижегородские гимнастки получили от судей 54,55 балла. Серебро завоевала команда из Санкт-Петербурга с результатом 52,80 балла. Тройку лидеров замкнула сборная Омской области (51,95).

Однако, согласно регламенту соревнований, серебряные награды получили гимнастки из Таиланда (35,65), бронзовые — из Кыргызстана (25,6).

Гран-при «Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» по художественной гимнастике проходит в Москве во дворце Ирины Винер с 4 по 7 марта 2025 года. Среди участниц старта — девочки от 10 лет, юниорки 13–15 лет, а также женщины от 15 лет и старше.

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