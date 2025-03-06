«Устал от людей, которые трусливо прячутся». Ханс Ниманн вызвал на матч Яна Непомнящего

21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн предложил чемпиону мира в блице российскому шахматисту Яну Непомнящему провести очный матч в блице из 18 партий. В случае поражения Ниманн вызвался заплатить 34-летнему Непомнящему $ 100 тыс.

«Я с радостью предложу Яну Непомнящему $ 100 тыс., если он победит меня в матче вживую. 18 партий 3+2, в любое время, в любом месте. С удовольствием сыграю сразу после Дубова. Если победит, 50 тысяч ему, 50 тысяч на благотворительность. Он ничем не рискует. Вместо того чтобы пытаться внести меня в чёрный список, давай решим вопрос на шахматной доске. Я устал от людей, которые трусливо прячутся за беспочвенными обвинениями», — написал Ниманн в социальных сетях.

5 марта Непомнящий и Ниманн сыграли вничью в 8-м туре проходящего в Москве международного турнира «Аэрофлот Оупен», партия завершилась на 13-м ходу после троекратного повторения позиции. Ранее Непомнящий заявлял о желании как можно меньше играть с Ниманном в связи с его скандальным поведением.

Видео: Победы и поражения Яна Непомнящего