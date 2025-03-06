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Гимнасты Ангелина Мельникова и Даниел Маринов получили допуск к международным стартам

Гимнасты Ангелина Мельникова и Даниел Маринов получили допуск к международным стартам
Даниел Маринов
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Олимпийская чемпионка Токио-2020, чемпионка мира — 2021 Ангелина Мельникова и чемпион России Даниел Маринов получили нейтральный статус для участия в международных стартах. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

В мужской команде нейтральный статус также был одобрен Владиславу Поляшову, Кириллу Прокопьеву, Илье Заике и Григорию Клементьеву. В женской сборной ими стали Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Злата Осокина, Мария Агафонова, Алёна Глотова и Ксения Зеляева. Нейтральный статус также одобрен для ряда тренеров и судей по спортивной гимнастике.

Отметим, что ранее нейтральный статус уже получили российские батутисты.

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